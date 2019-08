MN - Perfetti: "Biglia con Giampaolo può tornare grande, Bennacer diverso da Torreira"

Fabio Perfetti, opinionista su Sportitalia e proprietario de “Il Futbol Sudamericano”, in esclusiva a Milan News ha parlato di Lucas Biglia e del centrocampo rossonero: “Con Giampaolo Biglia può tornare quello visto a Roma, quindi un regista di grande qualità. Bennacer è giovane ma ha già mostrato qualità importanti nell’Empoli. Ho sentito paragoni con Torreira ma li reputo molto diversi: l’uruguaiano era un grande recuperatore di palloni, Bennacer brilla maggiormente in fase di impostazione. Credo che troverà spazio, ma ai nastri di partenza, se non verrà ceduto, vedo meglio Biglia.”