MN - Perfetti: "Duarte? Giampaolo minuzioso difensivamente, non sarà facile"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato a di Milan News di Marco Giampaolo e del suo rapporto coi difensori: "Giampaolo è molto minuzioso nella preparazione della linea difensiva. Un esempio che mi viene da fare è Tavares, che veniva dal San Paolo e nella Sampdoria non ha mai giocato finché non ha capito bene i movimenti della difesa. Per Duarte non lo so, penso possano essere più brevi i tempi, non sarà facile. Il suo punto di forza rispetto a Musacchio è che è più veloce, e quindi la sua velocità potrebbe agevolarlo nel diventare titolare accanto a Romagnoli."