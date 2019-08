MN - Perfetti: "Paquetà ha senso tattico, Giampaolo può impiegarlo sulla trequarti"

Fabio Perfetti, proprietario de "Il Fútbol Sudamericano" ed opinionista su Sportitalia, ha parlato di Milan News di Lucas Paquetà: "In queste amichevoli abbiamo visto Suso trequartista e Calhanoglu mezzala, quindi io credo che Giampaolo farà giocare Paquetà come trequartista anche perché il senso tattico che ha il brasiliano può essere molto prezioso per Giampaolo che dal proprio trequartista vuole movimenti precisi e minuziosi, e in questo può essere un grande interprete. Per questo mi aspetto un Paquetà trequartista anche alla luce delle considerazioni riguardo il suo ruolo naturale, una mezzala offensiva."