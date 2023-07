MN - Perinetti: "Pioli con il 4-3-3? Vedremo, non escludo altre sorprese"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Giorgio Perinetti. Il direttore sportivo ha parlato delle possibili variabili tattiche studiate da Pioli per il nuovo Milan: "4-3-3? Può essere, ma - conoscendo Pioli - non sono da escludere altre sorprese. Siamo appena all’inizio, il mercato deve entrare ancora nel vivo”.