MN - Piccolo: "Il calcio di Pioli sarebbe ad hoc per Scamacca"

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Antonio Piccolo, compagno di squadra di Gianluca Scamacca, attuale attaccante del West Ham ai tempi della Cremonese, nella stagione 2017-2018.

Come lo vedresti tatticamente nel Milan di Pioli?

“È un attaccante moderno che si sposa pienamente con la proposta di Pioli. Sa stare al centro dell’area e sa fare sportellate. Come dicevamo prima, è anche molto forte tecnicamente e può rifinire il gioco. In questo senso, fungerebbe quasi da falso nueve. Ripeto: il calcio di Pioli farebbe ad hoc per lui”.