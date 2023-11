MN - Pietrella: "Pioli non può giocare senza Krunic e l’ha dimostrato più volte. Magari per i tifosi non è leggibile, ma per lui è fondamentale per il gioco"

MilanNews.it ha intervistato sul canale ufficiale Twitch della redazione Francesco Pietrella, giornalista de “La Gazzetta dello Sport” ed autore del libro “Gli Inzaghi. Fratelli nel pallone”.

Le tante critiche dei tifosi a Pioli. Si è rotto qualcosa?

“Lato società ci dicono che non è discussione. Cardinale stravede, Furlani e Moncada anche. Per ora non rischia. Certo, se avesse preso 4 gol dal PSG… Però quella partita lì ti ha rimesso totalmente in carreggiata: se prima c’era qualche scricchiolio ora non c’è più. L’impressione è che per la prima volta in estate, dopo tanti anni, si possa cambiare qualcosa alla guida tecnica. In questo momento però la società ha piena fiducia in Pioli: ha vinto lo Scudetto, ha portato il Milan in Semifinale di Champions… Ha fatto una serie di cose con la rosa a disposizione per me incredibili, e gode di quel credito. I tifosi spesso si stufano a vedere alcuni tipi di situazioni. Ad esempio Pioli non può giocare senza Krunic e l’ha dimostrato più volte. Appena è tornato l’ha messo subito in carreggiata. Magari per i tifosi non è leggibile… Ma se tu analizzi Krunic fa veramente cose importanti e fondamentali, però è quel giocatore che al tifoso non piace. Però Pioli te lo spiega come se fosse fondamentale per il suo gioco. Ma è normale che ci sia questo scetticismo qui, anche se quest’anno Pioli ha proposto questo sistema di gioco diverso. Il Milan gioca in maniera differente. E c’è un giocatore, Loftus-Cheek, che ha finalmente sostituito il vuoto fisico che aveva lasciato Kessie. Era una cosa che l’anno scorso era mancata al Milan, mancava quella fisicità e quello strappo. Poi ha delle incognite dal punto di vista fisico e psicologico: quando ti fai male, ti fai male e ti fai male ne risenti. Però è un giocatore fondamentale. Abbiamo visto col PSG che ha fatto un paio di contropiedi da solo, ha recuperato lui palla ed è uscito lui da solo facendo 30 metri”.