MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pillon, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: “Ibra per il Milan è un valore aggiunto come esperienza, leadership e carisma. Non solo, se sta bene fisicamente e non ha infortuni in mezzo al campo sa essere ancora decisivo”.