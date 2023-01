MN - Pioli a rischio in caso di ko nel derby? Passerini: "Non mi risulta"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

La posizione di Pioli sarebbe a rischio con un'eventuale sconfitta pesante nel derby?

"No, non mi risulta che si stiano facendo riflessioni in quel senso e lo condivido anche. Comunque vada, questa stagione va portata fino in fondo con Pioli che ha fatto una grandissima impresa l'anno scorso e che ha meriti enormi nella crescita del Milan. Poi a giugno si faranno delle riflessioni in base ai risultati: fa tutta la differenza centrare la Champions e non centrarlo e questa sarà una discriminante per allenatore, giocatori e management. Il derby non è la partita ideale per un periodo così, ma è il migliore dei crash test per metterti spalle al muro nel non sottovalutare gli avversari e nel tirar fuori tutto ciò che si ha. Il derby è una grande occasione".