MN - Pioli: "Deluso dai primi 45 minuti. Alla fine non abbiamo creato tanto"

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con il Lecce. Questa la sua riposta alla domanda di MilanNews.it

MN - È più deluso dai primi 45 minuti o dagli ultimi 25 in cui il Milan non ha creato assolutamente nulla? "Dai primi 45. La partita si è fatta complicata, poi alla fine non abbiamo creato così tanto. Non sono contento sicuramente, dobbiamo dare tutti qualcosa in più perché quella di stasera è una prestazione troppo al di sotto delle sue potenzialità".