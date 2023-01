MN - Pioli toglie il giorno di riposo alla squadra, Bianchin cita il 'metodo Conte': "Pioli punta sull'autorevolezza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sul giorno di riposo revocato ieri da Pioli: "Se sentiva la necessità di farlo, ha fatto bene. Antonio Conte dimostra che possono servire episodi del genere, anche se Conte punta sull'autorità, Pioli sull'autorevolezza. Se Pioli sentiva la necessità di non far passare il messaggio che ci si poteva prendere un giorno libero dopo una partita così negativa ha fatto assolutamente bene a farlo".