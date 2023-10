MN - Piotti: "Assenza dei portieri importante, ma le incognite maggiori sono altre..."

La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente e in esclusiva Ottorino Piotti, portiere dei rossoneri tra il 1980 e il 1984.

Da ex portiere: quanto impatterà l’assenza di Maignan in un match come Milan-Juventus?

“Maignan è tra i più forti al mondo, ma le incognite maggiori sono altre…”.

Quali?

“Si torna dalle nazionali: come staranno i calciatori? Quello è sempre un rebus. Spendi energie fisiche e mentali che ti puoi poi trascinare sul campo, come è successo al Milan nel derby”.