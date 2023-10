MN - Piotti: "Milan-Juve non decisiva, però puoi lanciare un bel segnale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente e in esclusiva Ottorino Piotti, portiere dei rossoneri tra il 1980 e il 1984.

Milan-Juve già decisiva per lo scudetto?

“Decisiva no, però - a livello psicologico - puoi lanciare un bel segnale, in caso di vittoria. Se il Milan prevalesse, andrebbe in fuga su Inter, Juventus e Napoli in maniera netta”.