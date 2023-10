MN - Piotti verso l'accoglienza per Donnarumma: "I tifosi del Milan non ne hanno gradito il comportamento"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato telefonicamente e in esclusiva Ottorino Piotti, portiere dei rossoneri tra il 1980 e il 1984.

Anche contro Donnarumma. Che tipo di accoglienza prospetti da parte dei tifosi del Diavolo?

“Io sono milanista e sono rimasto molto dispiaciuto del modo in cui è andato via. È stato un peccato. I tifosi del Milan non hanno gradito il tipo di comportamento, dopo il percorso che aveva fatto sin da giovane. Nulla contro il professionista e le scelte che fa, chiaramente”.