MN - Piscitelli: "Il 4-0 una bella scossa per il Napoli: il Milan ha guadagnato convinzione"

Riccardo Piscitelli , portiere classe '93 del Mezőkövesd-Zsóry Sportegyesület cresciuto nel settore giovanile del Milan , è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha parlato così di Milan-Napoli di questa sera: "Sicuramente, ogni partita influisce. Una squadra come il Napoli, che è abituata a vincere le partite con una certa facilità, il 4-0 è stata una bella scossa.

Deve essere bravo il Napoli a incanalare questa elettricità nel modo giusto e in modo positivo. Dall'altra parte il Milan si è dato una dimostrazione personale che contro la squadra numero uno in Italia al momento è riuscito a fare un risultato ottimo: ha dato a se stesso la convinzione di arrivare fino in fondo"