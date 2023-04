MN - Piscitelli su Maignan: "Numero uno al mondo per mentalità"

MilanNews.it

Riccardo Piscitelli, portiere classe '93 del Mezőkövesd-Zsóry Sportegyesület cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato intervistato ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha parlato così di Mike Maignan: "Prima che fosse al Milan non lo conoscevo molto. Io lo metto al momento numero uno al mondo come mentalità: la sua disciplina fisica, la sua presenza è quella più forte tra i portieri. Ha un'aurea che si è costruito passo dopo passo, ha saputo di essere forte ed essere determinante a livello mentale"