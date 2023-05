MN - Pistocchi: "De Ketelaere non mi dà l'idea di essere al centro del progetto"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Maurizio Pistocchi, intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, ha parlato così del mercato estivo del Milan concentrandosi in particolare su Charles De Ketelaere: "Per me anche la società ha commesso qualche errore di mercato. De Ketelaere è un buonissimo calciatore, lo seguivo quando giocava in Belgio. Però arrivare in una squadra che aveva vinto il campionato la stagione precedente lo ha condizionato psicologicamente. Dall’esterno non mi ha mai nemmeno dato così tanto la percezione di essere dentro al progetto. A mio giudizio, né lui né Origi sono stati determinanti”.