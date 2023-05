MN - Pistocchi fa il mercato al Milan: "Serve un trequartista e una punta"

MilanNews.it

Maurizio Pistocchi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva e ha fatto il mercato al Milan per la prossima estate. Queste le sue opinioni: "Intanto vediamo cosa succede con i giocatori in scadenza, Brahim Diaz e Leao su tutti. Stiamo parlando di due calciatori che hanno fatto molto bene in questa stagione. Nelle due partite contro il Napoli, per esempio, sono stati i due giocatori decisivi.

Ovviamente poi, con questo tipo di problematiche, il Milan deve trovare un trequartista. Se De Ketelaere andasse via - e potrebbe aver mercato in Inghilterra - il Milan recupererebbe finanze in maniera significativa. Serve poi anche un’altra prima punta. Giroud è fortissimo, segna e fa sempre il suo, ma ha un’età troppo avanzata per pensare di continuare soltanto con lui per ancora tante stagioni a venire”.