MN - Pistocchi su Ibra: "Lo terrei se è al 100% dal punto di vista fisico"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Maurizio Pistocchi è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato del futuro di Zlatan Ibrahimovic. Questo il suo pensiero: "Zlatan è un grandissimo. Lui sa perfettamente fino a quando deve giocare, non ha bisogno di nessuno che gli detti i tempi. Potrebbe avere offerte dall’Arabia e pensarci concretamente, un po’ come Messi recentemente.

Però tutto dipenderà dal suo stato fisico. Non so, personalmente, se ha affrettato eccessivamente il suo ritorno in campo dopo l’infortunio che aveva subito: alcuni specialisti dichiararono che una persona normale avrebbe impiegato almeno un anno per tornare al 100%, lui ci ha messo solo 6 mesi ed è stato straordinario. Insomma: se Ibra è al 100% dal punto di vista fisico lo terrei, perché sarebbe ancora determinante. Non solo a livello di spogliatoio”.