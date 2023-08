MN - Pizzigoni: "Il lavoro della società è quello di mostrare a tutti che il Milan non è una Udinese di alto livello. Il Milan deve essere il Milan"

Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW ed esperto del calcio sudamericano, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it, parlando della valutazione, a suo dire positiva, del calciomercato del Milan: "Nel nuovo percorso del Milan poteva essere messa in conto la cessione di Tonali. Qui ora devo mettere un asterisco: il lavoro della società è quello di mostrare a tutti, tifosi e appassionati, che il Milan non è una Udinese di alto livello, ma è un club che deve avere un'identità forte sia in campo che fuori. Il Milan ha perso una figura iconica come Maldini, quindi ora la società deve far sì che ci sia radicamento e identità senza rischiare le porte girevoli. Deve dare l'impressione di essere il Milan.

Un giocatore come Tonali ti dava molto, anche se capisco i motivi della cessione. Il Milan deve essere il Milan, non un club supermarket. Ci sono tanti giocatori nuovi quest'anno: non è facile che tutto s'incastri alla perfezione dal primo giorno e un po' di pazienza ci vorrà".