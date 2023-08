MN - Pizzigoni: "Il Milan deve acquistare un attaccante. Io andrei su..."

vedi letture

Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW ed esperto del calcio sudamericano, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

Come vedi la composta la griglia Scudetto?

"Parliamo sempre col mercato aperto ad oggi. Lo stesso Milan deve, per esempio, mettere un attaccante; io andrei su un giocatore d'area, uno alla Giroud, come un Marcos Leonardo, un finalizzatore da 20 minuti. Anche le altre squadre stanno un po' definendo: all'Inter e alla Juve manca ancora qualcosa. Il Napoli, anche per la fiducia che ha, parte in pole position; ha cambiato poco, ha messo dentro un giocatore interessante come Natan e metterà Gabri Veiga, che è un grandissimo acquisto. Poi a me non dispiace la Lazio, che ha messo dentro giocatori importanti".