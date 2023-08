MN - Pizzigoni: "In semifinale nell'Inter entrarono Brozovic e Lukaku, nel Milan Messias e Saelemaekers. C'era un gap da colmare ed è stato colmato bene"

Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW ed esperto del calcio sudamericano, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

Che valutazione dà, in generale, del calciomercato del Milan?

"Valutazione positiva. Nella scorsa stagione si vedeva che al Milan servisse fare dei passi in più; in semifinale nell'Inter entrarono Brozovic e Lukaku, nel Milan Messias e Saelemaekers e c'era un gap da colmare. Ed è stato colmato bene, secondo me. Chukwueze per me è un giocatore favoloso e l'idea di metterlo sulla destra, dove il Milan aveva poco, con Leao a sinistra, vuol dire avere armi importanti; il Milan prima tendeva molto a sinistra, invece ora, con Chukwueze che è stato il giocatore più disequilibrante della Liga, preso anche a una cifra modica... È stata una bellissima chiamata