MN - Pizzigoni: "Pellegrino ha doti interessanti su cui lavorare. Non mi piace fare paragoni..."

Carlo Pizzigoni, editorialista di TMW ed esperto del calcio sudamericano, ha rilasciato un'intervista esclusiva a MilanNews.it.

C'è qualcuno a cui Pellegrino si può paragonare tecnicamente?

"Evito sempre di fare questo tipo di paragoni, perché poi diventa il nuovo X e non mi piace. Lui ha queste doti di costruzione, ma ha giocato nel Platense che è di medio basso livello in Argentina. Ci sarà bisogno di tempo per far sì che conosca i tempi di gioco, la marcatura, quando stare basso o alto... Non ha esperienza di livello alto: ha doti, ma sono da lavorare. La chiamata, comunque, è molto interessante: bravo il Milan, se lo dovesse prendere, ad acquistarlo poco prima dell'esplosione".