MN - Plastino: "A me non piace l'idea di una cessione di De Ketelaere"

La redazione di MilanNews.it in esclusiva con Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva.

Come commenti la possibile cessione da parte del Milan di De Ketelaere?

“A me non piace l’idea. È un ragazzo molto giovane, con del talento, che può e deve avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Darlo via sarebbe, a mio parere, un errore”.