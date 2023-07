MN - Plastino: "Considerate che Pioli ha sempre perseguito questa strada e che, a gara in corso, spesso il 4-2-3-1 diventava un 4-3-3 ibrido"

La redazione di MilanNews.it in esclusiva con Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva.

A tuo avviso il Milan sta virando concretamente verso il 4-3-3?

“Io ho sempre pensato che fosse il modulo più congeniale per il Milan. Considerate che Pioli ha sempre perseguito questa strada e che, a gara in corso, spesso il 4-2-3-1 diventava un 4-3-3 ibrido. Anche alla Lazio, spesso, seguiva questo percorso tattico. È nei suoi piani per eccellenza”.