MN - Plastino: "Obiettivo del Milan deve essere lo scudetto senza ombra di dubbio"

La redazione di MilanNews.it in esclusiva con Michele Plastino, direttore di Radio Sportiva.

Quali devono essere gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“Lo scudetto senza ombra di dubbio. In chiave Champions invece penso sia come una lotteria: dipende dai sorteggi e da come vanno le singole partite”.