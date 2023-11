MN - Prandelli: "Ibra può fare qualsiasi cosa, la sua storia parla per lui"

Intervistato da Milannews.it, Cesare Prandelli ha commentato così il possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra può fare qualsiasi cosa, la sua storia parla per lui e non occorre nemmeno effettuare chissà quali ragionamenti. Bisogna soltanto capire, in primo luogo, che cosa potrebbe essere interessato a fare lui. Dopodichè valutare in quali vesti possa incidere al massimo in società, affinché anche Pioli, il suo staff e l’intero Milan possano trarne giovamento positivamente”.