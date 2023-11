MN - Prandelli: "Leao deve imparare a leggere i momenti chiave della partita"

vedi letture

Cosa manca a Rafael Leao per essere considerato definitivamente un top player? Questo il pensiero di Cesare Prandelli a Milannews.it: "Io credo che una buona base ci sia già. Guardandolo dall’esterno, sembra debba soltanto imparare a leggere i momenti chiave della partita in cui non bisogna forzare la giocata, ma affidare il possesso al compagno più vicino.

Una volta assimilata questa fase, e accadrà, diventerà un giocatore ancora più decisivo di quanto lo sia ora. Uno di quelli che detta ritmo, tempo e velocità di pensiero alla sua squadra, uno di quelli che, con una singola giocata, ti può determinare la vittoria di un determinato match e di un trofeo”.