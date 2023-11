MN - Prandelli su Milan-Fiorentina: "Sarà una gara avvincente, mi piacciono molto le idee di calcio di Pioli e Italiano"

Cesare Prandelli, ex ct azzurro ed ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato queste parole a Milannews.it in merito al match di domani sera dei viola contro il Milan: "Che partita sarà? Molto avvincente e stimolante. A livello complessivo, mi piacciono molto le idee di calcio di Pioli e Italiano. Penso sia un match aperto a ogni esito. Non c’è una favorita”.