MN - Pres. Assoagenti: "Perché un giocatore permette commissioni simili che impediscano il buon esito di una trattativa?"

Da qualche settimana il tema di mercato che sta appassionando i tifosi è legato a Joshua Zirkzee e il Milan. Il club è pronto a spendere la cifra equivalente la clausola rescissoria di 40 milioni e ci sarebbe anche l'accordo col giocatore. L'ostacolo, insormontabile fin qui, è la commissione monstre chiesta dall'agente dell'olandese, Kia Joorabchian, per la mediazione. Cifra ritenuta non congrua dalla società. Ma qual è a oggi la situazione relativa alle procure dei calciatori? C'è una regolamentazione? E cosa è previsto per il futuro? Ne abbiamo parlato con Beppe Galli, presidente dell'Assoagenti (AIACS). In esclusiva per MilanNews.it.

Situazione effettivamente particolare. Sulla carta è il giocatore a decidere

"Parlo da agente: se io ho la fortuna di portare un giocatore in un club a determinate cifre e poi blocco tutto per una mia questione egoistica, lo sa cosa mi risponde il mio assistito? Beppe, con te non lavoro più. Abbiamo chiuso".

Il procuratore è spesso dipinto come il lupo cattivo del mondo del calcio

"Guardi, di commissioni faraoniche ce ne sono una su 10mila ed è giusto che se ne parli perché fanno rumore. Tutti parlano di soldi, ma la realtà delle cose è che molti agenti faticano persino a prendere ciò che gli spetta. Poi se l'agente è dipinto in questo modo invito la gente a farsi due domande: perché un giocatore permette che ci siano richieste di commissioni simili che impediscano il buon esito di una trattativa? Cosa c'è dietro?".

Si dice spesso che il procuratore è quasi più potente del club

"Falso. Tra l'altro anni fa avemmo un incontro come AIACS -Assoagenti al Viola Park con Rocco Commisso e Joe Barone, uscendo tutti in armonia. Loro stessi parlarono dei procuratori che avevano il potere. Io risposi: non è vero, presidente, il potere ce l'ha Lei. E lo ha dimostrato con Mendes a suo tempo. Anche il Milan con Maldini fece una politica che apprezzai: non accetti i paletti che mettiamo? Arrivederci e grazie. Di giocatori che ne sono tanti".