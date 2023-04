MN - Prima del fischio d'inizio cori della Curva Sud contro De Laurentiis

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Prosegue la fase di appoggio della Curva Sud rossonera nei confronti delle Curve A e B del Napoli, che sono in costante lotta con Aurelio De Laurentiis in merito all'ingresso al "Maradona" di striscioni, bandiere e tamburi per tifare gli azzurri. La curva rossonera, che già si era espressa con uno striscione durante Milan-Empoli, ha intonato il coro "De Laurentiis figlio di puttana" per tre volte prima di riprendere a tifare per la squadra di Pioli.