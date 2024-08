MN - Primavera, a Genova presenti anche Vergine e Kirovski

Il Milan Primavera è in campo in questi minuti in casa del Genoa nella gara valida per la terza giornata di campionato. Sugli spalti sono presenti per vedere da vicino la squadra di mister Guidi anche Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile milanista, e Jovan Kirovski, sport development director del club di via Aldo Rossi.