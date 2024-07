MN - Primo giorno di lavoro negli States per Musah e Pulisic

Rientrati dalle vacanze dopo la deludente Copa América con gli Stati Uniti, Christian Pulisic e Yunus Musah hanno raggiunto la squadra di mister Fonseca dal ritiro di questa tournée negli States.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, i due statunitensi del Milan hanno anche svolto questa mattina, ora locale, il primo allenamento con i compagni di squadre presso il Pingry High School, struttura all'avanguardia presente nello stato del New Jersey, a pochi chilometri, o miglia, da New York.

di Antonio Vitiello

LE PAROLE DI PULISIC A CBS MORNINGS

Christian Pulisic è stato protagonista nella mattinata americana di CBS Mornings insieme a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha parlato così del piacere di tornare nel suo Paese per la Tourneè, ma non solo. Queste le parole del numero 11 rossonero:

America, calcio ed emozioni

“È una sensazione incredibile tornare qui in Tour con il Milan. Giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici con questo club iconico è veramente fantastico. La passione dei tifosi la senti mentre sei in campo, è del tutto differente in Italia“.

Gli inizi e l'ambientamento

“Gioco a calcio da più di 10 anni a ritmi elevati ed è stato difficile fin dall’inizio. Io sono stato descritto come il classico ragazzo americano, devi avere una mentalità forte per saperti distinguere dagli altri. Devi anche avere delle persone che ti insegnano bene“.

Il calcio in Italia

"Il calcio in italia è incredibile, la passione dei tifosi il calore dello stadio, in Italia è diverso rispetto ad altri paesi, la passione che c'è è simile a quella che abbiamo in America, ma giocare nel Milan è speciale ed è diverso da tutto il resto. La vita in Italia è sicuramente diversa rispetto a quella all'estero, all'inizio non è stato facile, soprattutto per la lingua, ricordo nella passata stagione i primi allenamenti, poi erano anni che non visitavo l'Europa e quindi è tutto diverso rispetto a come ero abituato prima".