MN - Priolo: "Messias a Genova farà bene, me l'ha garantito anche Beppe Sculli"

Riguardo al passaggio di Junior Messias al Genoa dal Milan, abbiamo raggiunto telefonicamente in esclusiva Francesco “Ciccio” Priolo, compagno di squadra dell’esterno offensivo brasiliano ai tempi del Casale (stagione 2015-2016).

Il Milan lo ha sempre utilizzato tatticamente nella maniera adeguata? Anche questo fu tema di dibattito…

“Secondo me sì. Lui è una terza punta e lo ha fatto vedere con ottimi risultati anche in rossonero. A Genova farà bene: me lo ha garantito anche un mio caro amico, compaesano, Beppe Sculli”.