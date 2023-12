MN - Pubblico sempre presente, pure col Frosinone (nonostante il freddo) si sfioreranno i 70 mila a San Siro

Nonostante il momento difficile, e il gran freddo previsto per la serata di domani, lo stadio San Siro risponderà ancora una volta presente. Per la gara contro il Frosinone, si sfioreranno i 70 mila tifosi allo stadio (al momento si viaggia attorno ai 68 mila ma c’è ancora tempo per acquistare i biglietti fino a domani alle 17.00). Partita importante per il Milan, dove il tifoso rossonero risponderà ancora una volta presente.

La gara non sarà facile, il tecnico Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match: "Servirà un alto livello di gioco. Il Frosinone sta facendo molto bene e ha fiducia, Di Francesco sta facendo un ottimo lavoro. Loro sono aggressivi ma noi conosciamo il modo di metterli in difficoltà, in costruzione dovremo cercare di avere superiorità numerica. Abbiamo voglia di vincere, ne abbiamo bisogno. Dobbiamo fare punti, il campionato è lungo. Come sempre serviranno attenzione, determinazione e qualità: dimostriamo di essere ancora competitivi con una prestazione seria".