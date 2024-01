MN - Quale deve essere l'obiettivo stagionale? Cardone: "Vincere l'Europa League"

Riguardo all’imminente Roma-Milan e all’attualità in chiave rossonera, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giuseppe Cardone, ex calciatore rossonero che ha fatto il punto sulla stagione del diavolo svelando quello che dovrebbe essere, secondo lui, il reale obiettivo che la formazione di Stefano Pioli deve raggiungere.

Quale deve essere l’obiettivo stagionale del Milan? “A questo punto, vincere l’Europa League. In campionato blindare la qualificazione in Champions. Sarebbe il classico 18 all’università”.