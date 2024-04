MN - Quale futuro per Camarda? Pastore: "Il buon senso mi dice che rimarrà"

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda e di tanto altro anora. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Preoccupato dal rinnovo di Camarda? "Mi pare che sia un problema di Camarda e dell'entourage che lo assiste in maniera forse non eccezionale secondo me, perché mettere tutta questa pressione su un ragazzo che ha giocato 15' da professionista è una follia secondo me. Di tutto hanno bisogno questi giocatori fortissimi ma completamente da costruire che di gente che ti dice 'ti copriamo di soldi se vai lì'. Al Milan secondo me Camarda non avrebbe problemi a livello progettuale, il discorso è economico. Non entro nel merito nella parte regolamentare dell'operazione che riguardano un sedicenne su cui circolano cifre che non so quanto siano consentite, m credo che rimarrà perché il buon senso mi dice questo, però chi lo gestisce sappia che alle volte fa bene, altre volte non è andata così bene".