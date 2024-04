MN - Quale futuro per Gala? "Dipenderà dalla volontà del Milan, ma è comunque presto per dirlo"

Giovani milanisti crescono. I rossoneri hanno mandato diversi giocatori in prestito a fare esperienza, trovare minutaggio e maturare. Tra di essi c'è Antonio Gala, mezzala promettente che il Milan prese dall'Internapoli quando aveva solo 14 anni. Dopo la trafila con le giovanili rossonere ecco la prima esperienza fuori, in Serie C al Sestri Levante. Il centrocampista ne traccia un bilancio in esclusiva per MilanNews.it.

Chiudiamo con una domanda sul futuro: cosa bolle in pentola?

"Presto per dirlo, siamo ad aprile e dipenderà dalla volontà del Milan. Ciò che posso dire è che il mio obiettivo è fare una stagione migliore di quella attuale. Questo è poco ma sicuro".