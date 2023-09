MN - Quali margini di crescita per Leao? Camolese: "Secondo me dovrebbe..."

Con il mercato ormai concluso e il campionato già giunto alla sua terza giornata, il Milan si è ormai tuffato nella nuova stagione e lo ha fatto anche molto bene. In merito all'estate rossonera e all'inizio di Serie A, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex allenatore del massimo campionato italiano Giancarlo Camolese. Ecco le sue dichiarazioni.

Arrigo Sacchi ha spesso rimproverato Leão per lo scarso rendimento in fase di non possesso. Secondo lei il portoghese dovrebbe aggredire di più il portatore di palla o risparmiare le sue energie per la fase offensiva?

"Sicuramente l'aspetto difensivo è da migliorare. A certi livelli c'è bisogno che i giocatori sappiano fare tutto: difendere e attaccare. Basta vedere le finali di Champions e Coppa del mondo. Ormai nelle squadre che vincono ad altissimi livelli i giocatori sanno fare bene le due fasi. Rispetto a quello che ha detto Arrigo Sacchi io aggiungo che per me Rafa dovrebbe muoversi di più su tutto il fronte d'attacco come nello sviluppo dell'azione. Leão si trova bene sull'esterno però se impara a venir dentro il campo e farsi trovare tra le linee è un arma in più che il Milan può sfruttare. È una questione di saper leggere la partita perché non sempre viene dalla tua parte dove sei tu, a volta bisogna anche andare a cercarsela la palla. Forse in quello ci sono ancora margini di miglioramento."