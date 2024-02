MN - Quali sono i giocatori più pericolosi del Rennes? Durieux: "Bourigeaud, Gouiri e Blas"

L'attesa è finita, domani il Milan inizierà il suo percorso in Europa League. La squadra di Stefano Pioli è attesa dalla gara di andata dei sedicesimi di finale che si disputerà alle ore 21 a San Siro contro il Rennes, settimo in Ligue 1 ma in arrivo da una striscia aperta di otto vittorie consecutive tra campionato e coppa. La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega di RLT France, il giornalista Baptiste Durieux. Le sue parole.

Quali sono i calciatori del Rennes da cui il Milan dovrà guardarsi maggiormente?

“Se devo citare dei nomi, voto sicuramente Benjamin Bourigeaud, soprattutto sui calci piazzati. Piede destro molto buono, centrocampista fondamentale per il Rennes. Poi Amine Gouiri: buona ala, che sa far gol, con tecnica e buon dribbling. Inoltre Pioli dovrà anche guardarsi da Ludovic Blas: trequartista forse ancora “invisibile” in questa stagione, ma imprevedibile, perché gli piacciono le grandi partite come questa contro il Milan. Non molto continuo e tatticamente disciplinato, ma di grande talento“.