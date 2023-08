MN - Quali sono le qualità di Musah e dove deve migliorare? Lo spiega Riccio

Gigi Riccio, ex vice di Gattuso al Milan che ha seguito anche al Valencia, nella scorsa stagione ha avuto modo di osservare da vicino le prestazioni di Yunus Musah, prossimo centrocampista del Milan. Queste le sue parole sulle qualità del centrocampista americano: "E’ dotato di un grande stappo a livello di gamba, ha capacità di ribaltare velocemente l’azione e pur non avendo grandissimi centimetri, si fa valere nei duelli aerei. Ha una grande esuberanza fisica. Non è ancora completo. È certamente un giocatore che ha grandi margini di miglioramento, direi enormi vista anche l’età poiché è un 2002".

E in cosa deve migliorare? "In primis tecnicamente. Soprattutto nella trasmissione dei passaggi nello stretto e nella lettura delle situazioni. Anche nella scelta dell’ultimo passaggio deve imparare a prendere le decisioni giuste. Si trova spesso in una situazione di transizione rapida, sia in parità sia in superiorità numerica e lì dovrà leggere bene la situazione e prendere le decisioni giuste. Ma sono sicuro che sotto questo aspetto della lucidità, ci lavorerà tanto con lo staff di Pioli".