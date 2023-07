MN - Questione De Ketelaere, Perinetti: "Lo darei in prestito, ritornerebbe più pronto"

Giorgio Perinetti ha parlato della questione De Ketelaere in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Il direttore sportivo ha dichiarato: "Lo darei in prestito. Ha bisogno di giocare, per riacquisire sicurezza nei propri mezzi e ritornare al Milan più pronto”.