MN - R. Antonelli: "Gli infortuni hanno tolto qualcosa al Milan"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida.

Come ti spieghi i tanti infortuni che ha subito il Diavolo?

“Non ci sono mai risposte scientifiche certe dietro agli infortuni. Fanno parte degli incidenti di una stagione intera. Inevitabilmente, al Milan hanno tolto qualcosa. Ora, l’obiettivo deve essere, in campionato, qualificarsi almeno in Champions League”.