MN - R. Antonelli: "Ho visto un Milan più consapevole dei propri mezzi in Champions"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Che tipo di partita sarà Milan-Monza?

“Ho seguito con grande interesse parecchie partite del Monza in questa stagione. Mi piace il calcio propositivo che hanno. Sicuramente non verranno a San Siro soltanto per partecipare. Nel frattempo, ho visto un Milan più consapevole dei propri mezzi in Champions”.