MN - R. Antonelli: "Il Milan ha fatto una grande partita e potrebbe aver recuperato sul piano mentale"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida.

La mancata qualificazione in Champions potrebbe destabilizzare psicologicamente i rossoneri contro il Monza o nel prosieguo della stagione?

“Secondo me no, perché - comunque - hanno fatto una grande partita e potrebbero aver recuperato sul piano mentale”.