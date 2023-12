MN - R. Antonelli: "Il Milan non deve puntare a trionfare solo in Europa League, ma a vincere ogni singola partita. È il dna del club"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida.

Ora c’è l’Europa League: il Milan potrebbe dare un senso alla sua stagione, puntando tutto su di essa?

“Il Milan non deve puntare a trionfare solo in Europa League, ma a vincere ogni singola partita. È il dna del club. Mi aspetto un rilancio anche in campionato”.