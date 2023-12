MN - R. Antonelli: "Nel mercato di gennaio qualcosa a livello difensivo serve"

vedi letture

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole.

Ti aspetti, in tal senso, un mercato importante a gennaio?

“Dipende da come rientreranno i giocatori infortunati, se saranno in formazione. Credo che qualcosa, soprattutto a livello difensivo, serva”.