MN - R. Antonelli: "Nulla, quanto il carisma di Ibra, può essere di più ausiliare al Milan"

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida.

Come giudichi il ritorno di Ibrahimovic in società? Può restituire vigore a livello morale al Milan?

“Penso che nulla, quanto il carisma di Ibra, possa essere di più ausiliare al Milan. Ottima la scelta di reintegrarlo”.