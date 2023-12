MN - R. Antonelli: "Palladino per il Milan? Merita una chance in una big"

vedi letture

In vista di Milan-Monza di domenica alle 12.30 a San Siro, la redazione di Milannews.it ha intervistato in esclusiva Roberto Antonelli, doppio ex della sfida.

Come vedresti in futuro Palladino sulla panchina del Milan o di un qualsiasi altro top club?

“Parlare di allenatori al posto di altri non è corretto. Posso esprimere un giudizio su Palladino: per quello che ha fatto vedere con il Monza negli ultimi due anni, merita una chance con un club di vertice”.