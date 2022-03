MN - Raffa su Pioli: "Con lui, tutti si sentono importanti"

MilanNews.it

Il giornalista radiofonico della Rai Tonino Raffa è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Raffa ha avuto occasione di spendere qualche parola anche su Stefano Pioli e sul suo lavoro a Milanello in queste ultime stagioni, parlando di come secondo lui ha cambiato marcia alla sua squadra (LEGGI QUI L'INTERVISTA INTEGRALE): "Curando il gruppo, facendo sentire importante ognuno dei componenti. Ne è uscita una squadra solida e compatta, che gioca bene e che sa uscire da situazioni difficili come quelle che si erano create con Empoli e Cagliari, match sempre spigolosi da affrontare".