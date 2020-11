MN - Raimondi: "Rinnovo Ibrahimovic? Al momento non è una priorità"

Claudio Raimondi, giornalista di SportMediaset, intervistato da MilanNews.it ha parlato così di un possibile rinnovo per Zlatan Ibrahimovic: "Al momento non è una priorità per il Milan ma non lo è neanche per ibra, tant’è che l’ha messa giù con una battuta. Certamente con il nuovo anno, per prepararsi al meglio al “volatone” finale è un discorso che verrà affrontato, e penso anche con soddisfazione. Non so se ci sarà un rinnovo sempre a 7 milioni, mi aspetto che il Milan giocherà un po’ al ribasso”.